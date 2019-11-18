Минпромторг: Недолив на АЗС превышает норму в два-три раза

С 2021 года планируется ужесточить наказание — ввести оборотные штрафы от 500 тысяч рублей.

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

— При измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров, — рассказали в пресс-службе.

При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактический недолив топлива оказался в районе 200–300 миллилитров, добавили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что недолив топлива на АЗС стал систематическим явлением.

— По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо, — отметили в Минпромторге.

По данным Росстандарта, на каждой пятой российской АЗС заливают меньше топлива, чем указано в чеке. В то же время на каждой десятой автозаправке было выявлено некачественное топливо. Минпромторг планирует ужесточить наказание за недолив топлива с 2021 года — ввести оборотные штрафы от 500 тысяч рублей.