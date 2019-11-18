В России появится приложение "Автошазам", диагностирующее двигатель по звуку

Сейчас проект приложения проходит оценку, его появление для скачивания ожидается в 2021 году.

В России в 2021 году может появиться приложение, которое способно облегчить жизнь тысячам российских водителей, ведь, по обещаниям создателей, оно сможет по звуку определить состояние двигателя. Об этом сообщил представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь партнёрства ГЛОНАСС Ярослав Федосеев.

— Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, проект приложения "Автошазам" сейчас проходит оценку, его появление для скачивания ожидается в 2021 году. С его помощью пользователи смогут записывать звук работающего двигателя и узнавать возраст и пробег.

По задумке создателей, аудиозаписи будут направляться в систему для анализа, где искусственный интеллект на основе услышанного, а также дополнительно собранной информации об авто будет давать владельцу рекомендации на посещение сервиса или сам запишет на ремонт.

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