Внук советского футболиста выиграл итоговый турнир ATP

Дедом Стефаноса является Сергей Сальников — чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

THE NEW KING OF LONDON 👑



🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS — ATP Tour (@atptour) November 17, 2019

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил в финале итогового турнира ATP австрийца Доминика Тима.

Игра продолжалась два часа и 37 минут и закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего грека. Напомним, что в турнире также принимал участие россиянин Даниил Медведев, который не смог преодолеть групповой этап.

Стефанос является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой, вышедшей замуж за своего греческого тренера Апостолоса Циципаса, и внуком советского олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Сергея Сальникова.