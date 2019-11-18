Внук советского футболиста выиграл итоговый турнир ATP

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Дедом Стефаноса является Сергей Сальников — чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил в финале итогового турнира ATP австрийца Доминика Тима.

Игра продолжалась два часа и 37 минут и закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего грека. Напомним, что в турнире также принимал участие россиянин Даниил Медведев, который не смог преодолеть групповой этап.

Стефанос является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой, вышедшей замуж за своего греческого тренера Апостолоса Циципаса, и внуком советского олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Сергея Сальникова.

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