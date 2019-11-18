В одном из городов Западной Украины сложилась критическая ситуация с отоплением

Из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы, под угрозой также поставки воды.

Критическая ситуация сложилась в городе Новый Роздол Львовской области в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, сообщают в НАК "Нафтогаз Украины".

— Ситуация на предприятии (Новороздольской ТЭЦ. — Прим. ред.) и в городе критическая. Люди всё ещё без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из городских районов, — написала компания в своём фейсбуке.

В компании добавили, что прошлой зимой в результате халатности предыдущего управляющего на ТЭЦ произошла крупная авария, в этом году регламентные работы должным образом не финансировались и не проводились.

Также в "Нафтогазе" рассказали, что из-за задолженности по зарплате часть сотрудников ТЭЦ уволилась, поэтому первоочередной задачей теперь является "обеспечить наличие специалистов".

В сентябре в "Нафтогазе" предупреждали, что ряд городов Незалежной зимой может остаться без отопления.

Ранее экс-депутат Верховной рады рассказала, что ждёт украинцев в случае прекращения транзита газа из России. В частности, она предсказала энергетический кризис и "холодные" бунты в связи с массовым отключением отопления.