Двух приморцев арестовали по подозрению в убийстве граждан Китая

Злоумышленники под надуманным предлогом заманили потерпевших в безлюдное место, убили их, а тела сожгли.

Двух жителей Приморья обвиняют в убийстве двух граждан Китая, которые занимались скупкой дикоросов, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемые решили убить граждан КНР. Как указывает СК, злоумышленники под надуманным предлогом заманили потерпевших в безлюдное место, убили их, а затем украли крупную сумму денег и автомобиль, а тела иностранцев сожгли.

— Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой они указали на место совершения убийства и место сожжения тел, — сказано в сообщении СК.

В сентябре в соцсетях распространилась ориентировка с фотографиями двух граждан Китая и их машины. Они выехали на автомобиле Lexus GX 470 из Чугуевского района в направлении Арсеньева. О пропаже иностранцев заявил родственник одного из них. По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, 9 ноября, в день исчезновения, мужчины выехали с крупной суммой денег и исчезли.

Два местных жителя, 1959 и 1968 года рождения, были взяты под стражу 11 ноября. Обоим предъявлено обвинение в убийстве.