Самолёт с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

Воздушное судно начало трясти, а сотрудник аэропорта увидел дым и нашёл металлический обломок самолёта.

Самолёт с бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вернулся назад в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По информации телеканала, борт авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка в 15:15 (23:15 мск) после того, как один из сотрудников обнаружил неисправность.

Как рассказали пилоты, практически сразу после взлёта воздушное судно начало трясти. Сотрудник аэропорта увидел дым и нашёл металлический обломок самолёта.

Пассажиры этого рейса вылетели в Вашингтон другим самолётом и прибыли в столицу США в 16:45 (00:45 мск).