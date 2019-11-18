Пилота MotoGP сбил летящий на полной скорости мотоцикл — видео

Несмотря на сильный удар, француз смог сам покинуть трассу. Впрочем, потом его госпитализировали с вывихом лодыжки.

Состоявшийся накануне в испанской Валенсии 19-й этап Гран-при чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP едва не закончился трагедией, когда один из пилотов вылетел с трассы, после чего получил удар в спину мотоциклом другого гонщика. Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube.

На одном из участков сразу несколько гонщиков не справились с управлением на повороте и после аварии оказались за пределами трассы. Среди них был француз Жоанн Зарко, который пытался дойти до ограждений, но так и не смог этого сделать.

Как видно на кадрах, после аварии гонщик встал и направился в сторону трибун, но его настиг мотоцикл испанца Икера Лекуоны и на полном ходу сбил с ног, отчего Зарко невольно исполнил сальто назад.

Несмотря на сильный удар, француз смог сам покинуть трассу, однако потом его видели уже на носилках, когда он отправлялся в больницу. Сообщается, что у гонщика диагностировали вывих лодыжки.