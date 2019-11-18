В Индии ещё один ребёнок с хвостом стал воплощением божества

Бабушка мальчика считает, что у внука много общего с обезьянами: он так же смеётся, всё время прыгает, переворачивается и висит ногами вверх.

Шестилетний мальчик из индийского города Дели стал воплощением обезьяноподобного бога Ханумана для местных жителей, пишет Newsflare.

С рождения у Шивама Кумара был небольшой лохматый хвостик, который к шести годам вырос до четырёх сантиметров. Когда об этом стало известно в округе, к ребёнку потянулись паломники.

— Поначалу это было проблемой, потому что люди приходили каждый день и мешали нам жить, — рассказала мать мальчика.

Гуру посоветовал семье ребёнка пресекать попытки поклоняться мальчику.

— Мы последовали его инструкциям, и люди стали реже к нам подходить, но полностью так и не перестали, — пожаловалась женщина.

Как рассказала бабушка Кумара, у мальчика на самом деле много общего с обезьянами: он так же смеётся, всё время прыгает, переворачивается и висит ногами вверх.

— В то же время это признак того, что он может быть воплощением Ханумана, — полагает она.

В индуизме обезьяны считаются священными животными. Культ обезьяноподобного божества Ханумана является одним из самых популярных в Индии, его чтят как покровителя сельской жизни и наставника в науках.

Два года назад Лайф рассказал историю другого "обезьяноподобного мальчика" из Индии, которого тоже почитали как божество. Ребёнок родился с дефектом в области копчика, который со временем стал настоящим хвостом.