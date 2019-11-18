В Гидрометцентре рассказали, на какие ещё территории придут аномальные холода

Помимо регионов Восточной и Западной Сибири аномальные холода затронут Урал и северо-западную часть страны.

Антициклон по-прежнему удерживает в центре Европейской России довольно тёплую по ноябрьским меркам погоду, однако северные районы уже находятся под влиянием холодных циклонов, которые доходят до Урала и Сибири. Об этом сообщает "Российская газета".

Так, например на юге Архангельской области и на востоке Северо-Западного округа неделя начнётся снегом. Здесь, а также в Республике Коми по ночам ожидается до –16...–21°, днём –7...–12°, что ниже нормы на семь градусов.

Осадки и похолодание ждут также жителей Башкирии, юга Пермского края и Свердловской области. Температура воздуха опустится ещё на пять-семь градусов ниже, чем сейчас — до –6...–11°. Отмечается, что на Урале после этого установится аномально холодная погода, до –24...–29° градусов по ночам и –16...–21° днём, что ниже нормы на 12 и более градусов.

Без изменений морозной будет и погода в Восточной Сибири. В южных и центральных районах Красноярского края по ночам ожидается –25...–30°, днём –15...–20°. На севере Иркутской области по ночам ожидается до минус 40, что ниже нормы на 8–10 градусов.

Дальнему Востоку синоптики обещают в понедельник сильные осадки, здесь неделя начнётся с холодов, после чего ожидаются незначительные попытки потепления, а затем снова морозы. Теплее всего будет в Приморском крае, в понедельник столбики термометров там покажут даже положительную температуру, но потом всё это закончится, будет –3...–8° днём и до –10...–15° по ночам.

О приходе аномальных морозов в Сибирский регион Лайф сообщал 13 ноября.