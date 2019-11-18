Асмус объяснила отсутствие обручального кольца

Ранее актриса появилась без обручального кольца на премьерном показе фильма "Герой".

Актриса Кристина Асмус решила развеять домыслы поклонников о грядущем разводе с Гариком Харламовым и рассказала, почему не носит обручального кольца.

— Однажды я оставила кольцо своё, и его украли, — призналась актриса в эфире программы "Ты не поверишь!".

На вопрос о том, собираются ли они делать новые кольца, Асмус ответила отрицательно.

После того как Асмус появилась на премьере фильма "Герой" без обручального кольца, СМИ начали говорить о разводе актрисы с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Также ранее звезда рассказала о травле в соцсетях после съёмок в эротической сцене в фильме "Текст" и заявила, что хейтеры добиваются её развода с Харламовым. В свою очередь 38-летний шоумен заявил, что гордится постельными сценами с участием жены.