Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Ветер ожидается переменный, скорость его составит от двух до семи метров в секунду.

Облачная с прояснениями погода с небольшим дождём и температурой воздуха до +7 °С ожидается в Москве 18 ноября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днём в регионе будет облачно с прояснениями, временами может пройти небольшой дождь. Ветер ожидается переменный, скорость 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В Москве воздух прогреется до +5...+7 °С, температура по области +2...+7 °С.

До 09:00 понедельника в Москве и Подмосковье действует жёлтый уровень опасности из-за сильного тумана.

В ночь на 19 ноября будет облачно, в основном без осадков. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, 5–10 м/с. Температура в Москве упадёт до +1...+3 °С, в области возможны заморозки до –2 °С.