Британцы выбрали самых трудолюбивых актёров

В рамках опроса были проанализированы достижения сотни актёров и кинозвёзд, номинированных на премии BAFTA и National Television Award за последние десять лет.

Самым трудолюбивым британским актёром признан Дэвид Теннант, а актрисой — Оливия Колман, пишет издание Daily Mail.

Опрос был проведён потоковым сервисом Britbox, в ходе которого были проанализированы достижения сотни актёров и кинозвёзд, номинированных на премии BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) и National Television Award за последние десять лет.

Первое место в рейтинге наиболее трудолюбивых актёров занял звезда сериала "Доктор Кто" Дэвид Теннант, далее оказался актёр телевизионного шоу "Мужчины поступают плохо" Мартин Клунес. Тройку лидеров замкнул комедиант Дэвид Джейсон.

Четвёртое место и первое среди актрис заняла лауреат последнего "Оскара" Оливия Колман, за ней — Джулия Уолтерс, известная по фильмам о Гарри Поттере.

По итогам 2018 года Оливия Колман была признана лучшей актрисой по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка".