Британец потратил лето и £5 тыс, чтобы построить "домик из мультика" для дочерей

Мужчина признался, что теперь подумывает о платном входе в своё творение из-за большого количества соседских детей, желающих там поиграть.

Британец Ричард Торнтон из Грэйт Барфорда, Великобритания, очень хотел осчастливить своих дочерей и купить им домик в стиле мультфильмов Disney, однако когда он так и не смог подобрать что-то достойное в магазине, то решил собрать такой сам, на что у него ушло всё лето и около пяти тысяч фунтов стерлингов, сообщает DailyMail.

Как рассказал сам герой истории, после продолжительных поисков подходящего варианта для покупки он остался "недоволен" тем, что ему предлагали продавцы. А поскольку его 6-летняя Фиби и 4-х летняя Альба по-прежнему настойчиво мечтали об игровом домике, он решил действовать сам.

— Я разработал это сам. Я знал, что я хотел построить. У меня было это в голове, и я проводил вечера и выходные за этим, — сказал Торнтон.

В основу дизайна экстерьера были взяты идеи оформления из мультфильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов", в домике есть гостиная, кухня, а весь второй этаж занимает просторная, по меркам игровых домиков, игровая комната, которая укомплектована большим количеством одеял и подушек.

Внутри помещений дизайн также выдержан в стиле "Диснея", хотя особым единообразием не отличается: здесь и ступеньки лестницы, расписанные именами гномов из "Белоснежки", и цитаты из "Мэри Поппинс", и мозаичные окна с изображением из "Малифисенты", "Красавицы и чудовища" и других мультфильмов компании.

Супруга британца Джулия, говоря о 150 часах непрерывной работы над архитектурным шедевром, уверена, что силы были потрачены не зря, она особенно в этом уверена, когда вспоминает счастливые лица девочек. Сам он говорит, что уже готов брать плату с соседских детей, которые полюбили приходить играть к ним во двор.

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