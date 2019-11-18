В США охотник выстрелил в младшего брата, приняв его за оленя

Пострадавший был доставлен в ближайший госпиталь в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Охотник застрелил брата после того, как принял его за раненого оленя. Инцидент произошёл в американском штате Мичиган в субботу, 17 ноября, сообщает ABC News .

Мужчины пошли на поиски оленя, которого один брат ранее ранил. Позже в полиции 29-летний мужчина объяснил, что увидел, как раненое животное двигалось совсем рядом с ним, и произвёл выстрел. Но через несколько секунд он понял, что попал в своего 28-летнего брата, и сразу обратился за помощью в службу 911.

Два брата с трудом покинули густой лес, где они охотились, и были встречены спасателями, оказавшими первую медпомощь. Пострадавший был доставлен в ближайший госпиталь в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Сезон охоты на оленей в Мичигане открылся в пятницу.