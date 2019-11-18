Армия Сирии вернула контроль над второй по мощности ГЭС в стране

Ранее сирийская армия уже смогла вернуть под свой контроль самую мощную ГЭС в стране, находящуюся в городе Табка.

Правительственные силы Сирии взяли под свой контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию в стране. Об этом журналистам сообщил представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев.

Речь идёт о ГЭС Тишрин на реке Евфрат в провинции Алеппо, которая была построена около 20 лет назад российскими и сирийскими инженерами. После начала войны её долгое время контролировали боевики ИГИЛ*. Сейчас станция снабжает электричеством провинции Ракка и Алеппо.

Ранее сирийская армия уже смогла вернуть под свой контроль самую мощную ГЭС в стране, находящуюся в городе Табка.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.