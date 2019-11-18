Двое мужчин погибли при пожаре в садовом доме в Уфе

В садовом некоммерческом товариществе "Нефтяник-13" в Уфе сегодня утром произошёл пожар в доме. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

На место прибыли семь сотрудников МЧС Башкирии, две единицы спецтранспорта, а также правоохранители и медики. В этот момент постройка с мансардой уже была объята пламенем.

Пожар ликвидировали, в ходе проливки и разбора конструкций были обнаружены тела двух погибших. Причина возгорания и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее пожар произошёл в частном доме в городе Болотное Новосибирской области. В результате погибла мать с двумя малышами.