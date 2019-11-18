На Украине заявили, что страна катится в долговую яму

С начала 2019 года Украина стала скатываться в долговую яму, об этом заявила украинскому изданию "Зеркало недели" завотделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Так, эксперт отметила, что двукратный рост госзаймов и суммы погашения госдолга в январе — сентябре 2019 года усилил долговую зависимость государственных финансов и повысил фискальные риски.

Богдан также указала на увеличение присутствия зарубежных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа, что увеличивает риски ликвидности для правительства и делает платёжный баланс более неустойчивым.

Эксперт подчеркнула, что привлечение внутренних и внешних госзаймов по аномально высоким ставкам стало также причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета.

На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на следующий год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Треть бюджета запланирована на погашение госдолга.