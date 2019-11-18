Учёные показали кулинарные рецепты, которым более 4 тысяч лет

Учёным удалось расшифровать большинство из написанного, включая инструкции по приготовлению вегетарианского "пивного хлеба" и многочисленных бульонов и рагу.

Практически столетие потребовалось учёным со всего мира, чтобы наконец правильно перевести клинопись с древних вавилонских табличек, найденных в Месопотамии.

Как передаёт National Public Radio, три из найденных табличек датируются 1730 г. до н.э, четвёртая, по данным учёных, была написана примерно через тысячу лет после этого. На одной из них представлен своеобразный сборник из 25 рецептов, на остальных их меньше, зато прописаны они более детально. Все рецепты сейчас выставлены на экспозиции в Йельском музее.

Стоит отметить, что изначально считалось, что на табличках написаны медицинские тексты, однако в 1940-м году исследователь Мэри Хасси сделала предположение, что в действительности на них закреплены рецепты блюд.

Сейчас учёным удалось расшифровать большую часть написанного, включая инструкции по приготовлению вегетарианского "пивного хлеба" и многочисленных бульонов и рагу. Последние, по догадкам учёных, были фаворитами в меню жителей Месопотамии и нередко заливались пивом.

Исследователи зашли даже немного дальше и собрали небольшую команду, которая смогла воссоздать три из представленных рецептов: рагу из свеклы, рагу из овощей и из баранины. По их словам, традиции этой кухни дали жизнь многим ингредиентам, которые сейчас используются по всему миру.