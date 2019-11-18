В Корее прошли митинги с требованием отказа от выплат за содержание войск США

Седьмого ноября стало известно, что Вашингтон потребовал повысить размер выплат до 4,7 миллиарда долларов.

Жители Южной Кореи провели несколько демонстраций в знак протеста против требований США многократно увеличить выплаты на содержание американских войск в стране.

Как сообщает телеканал YTN, митинги прошли возле здания Института оборонных исследований в Сеуле, где представители Кореи и США обсуждали тему платежей. Отмечается, что демонстранты требовали заморозить выплаты и начать переговоры о сокращении или полном выводе из страны американских военных численностью 28 тысяч человек.

В 2018 году расходы Кореи на содержание воинского контингента США увеличились на 8,2% (до 915 миллионов долларов). Седьмого ноября стало известно, что Вашингтон потребовал повысить размер выплат до 4,7 миллиарда долларов. Войска США находятся на полуострове со времён Корейской войны 1950−1953 годов.

Ранее с требованием увеличить размер выплат США обратились и к властям Японии.