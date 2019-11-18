В Приморье возбудили дело после гибели ребёнка и пенсионерки при ДТП

По данным следствия, водитель автомобиля Lexus спровоцировал смертельную аварию и скрылся с места происшествия.

В Надеждинском районе Приморского края произошла смертельная авария. В результате столкновения автомобилей Nissan Otti и Toyota Vitz погибли трёхлетняя девочка и 62-летняя водитель "ниссана". Как установили следователи, к аварии был причастен ещё один автомобиль — Lexus GS 350. Водитель этой иномарки совершил столкновение с "ниссаном", что и спровоцировало ДТП. При этом сам виновник аварии с места происшествия скрылся.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — сообщили в пресс-службе СУ СКР Приморья.

В результате оперативных следственных действий правоохранителей удалось установить и задержать водителя "лексуса". Им оказался 41-летний житель Уссурийска.

Как уточнили в СК, расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшей трагедии.