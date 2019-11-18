В зданиях Сибирского отделения РАН начались обыски

По одной из версий, обыски связаны с незаконной приватизацией коттеджа, по другой — с делами одного из бывших сотрудников РАН.

В зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) проходят обыски по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело. В свою очередь другой источник сообщил, что обыски в новосибирском академгородке связаны с деятельностью бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Коттедж примерной стоимостью около 70 миллионов рублей находится на улице Мальцева. Ранее он находился в собственности государства, однако в 2014 году был приватизирован.