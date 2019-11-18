Две марки докторской колбасы попали в чёрный список "Росконтроля"

В продукции некоторых марок были обнаружены ингредиенты, которых не должно быть в составе.

Специалисты "Росконтроля" провели исследование популярных отечественных марок докторской колбасы, и не все прошли идеально этот тест. Эксперты изучили состав продукции брендов "Мираторг", "Велком", "Окраина", "Заповедные продукты", "Бахрушинъ", "Микоян" и "Малаховский".

Согласно требованиям ГОСТа, в состав докторской колбасы входят: свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, коровье молоко, сахар, соль и пряности (например, мускатный орех или кардамон), также допускается наличие аскорбиновой кислоты и фиксатора окраски — нитрита натрия. Однако в некоторых колбасах были найдены дополнительные ингредиенты. В частности, в образцах "Заповедных продуктов" были выявлены мясо и шкурка птицы, пшеничная мука и каррагинан. А в колбасе марки "Бахрушинъ" обнаружены кукурузная мука, изолят соевого белка и животный белок. Эти две марки были внесены в черный список.

Согласно итоговым результатам проверок, наилучшие показатели — у докторских колбас марок "Мираторг", "Велком" и "Окраина".

Ранее Лайф сообщал, что "Росконтроль" внёс в чёрный список подсолнечное масло и сгущённое молоко двух марок.