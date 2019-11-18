"На пол лёг". В Подмосковье задержан похититель украшений на 7 млн — видео

Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

В подмосковном Одинцове полицейскими был задержан подозреваемый в краже золотых украшений и коллекции часов общей стоимостью свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

— Злоумышленник в ночное время отжал стеклопакет и незаконно проник в частный дом, расположенный в селе Козино, откуда похитил золотые ювелирные изделия и 10 наручных часов иностранного производства, — говорится в сообщении.

Найти и задержать нарушителя удалось по месту его временного пребывания в деревне Долматово. Во время обыска в доме у мужчины были обнаружены и изъяты "мобильные телефоны и сим-карты, а также ювелирные изделия, бижутерия, часы, похищенные им ранее".

Подозреваемого отправили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело из-за кражи. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.

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