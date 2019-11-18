В Волгоградской области банда выкачала из трубы 20 тонн нефти

Украденное сырьё стоимостью почти полмиллиона рублей преступники везли в региональный центр.

Полицейские задержали в Волгоградской области четырёх похитителей нефти, которые выкачали из трубы 20 тонн чёрного золота и везли продавать. Двум наиболее активным членам банды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

— Установлено, что в ночное время злоумышленники проникли на территорию, принадлежащую нефтяной компании, похитили около 20 тонн сырой нефти со сборного пункта и пытались вывезти её на территорию города Волгограда с целью дальнейшей продажи третьим лицам. Ущерб составил почти полмиллиона рублей, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В хищении сырья участвовали четверо: 39-летний местный житель, ранее судимый за бандитизм и разбойные нападения на дальнобойщиков, 34-летний оператор по добыче нефти и газа нефтяной компании, 45-летний директор компании, осуществляющей перевозку нефтепродуктов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в составе ОПГ, и 36-летний водитель этой фирмы. Последний был задержан по пути в Волгоград на большегрузе с похищенной нефтью.

В отношении всех членов схемы возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая из нефтепровода", за которую предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы.