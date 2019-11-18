ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье — видео

Силовики изъяли более 40 килограммов наркотиков и свыше 500 литров наркосодержащей жидкости.

В Московской области сотрудники ФСБ РФ нагрянули с обысками в один из частных домов. По данным оперативников, внутри располагалась крупная нарколаборатория по производству запрещённых синтетических средств. Предположения следователей оказались верны: на территории дома и участка подозреваемых было обнаружено более 40 килограмм наркотиков.

— После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмма, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы, — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Задержанные мужчины — граждане России и Украины. По данным силовиков, запрещённые вещества они распространяли через нелегальные интернет-магазины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере". Предполагаемые наркоторговцы арестованы.

Напомним, всего неделю назад сотрудники ФСБ РФ задержали членов наркогруппировки, которая организовала один из крупнейших интернет-магазинов по сбыту запрещённых веществ в Даркнете. Было изъято 440 кг наркотиков. Лайф публиковал видео спецоперации силовиков.