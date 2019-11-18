Китайские СМИ назвали четыре главные "слабости" России

В качестве одной из проблем страны автор указывает на наличие врагов на мировой арене.

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав и обладает огромной мощью, однако у неё есть четыре слабости. К такому мнению пришли журналисты китайского интернет-портала Sohu.

Главными слабостями нашей страны, по оценке автора публикации, являются численность и состав населения, экономические трудности, а также сложная международная обстановка.

— Площадь территории России — 17,07 млн кв. км, а население — 140 млн человек, что мировой державе совсем не по статусу, — пишет китайское издание.

Автор материала указывает на сложность управления народом из-за состава — в России насчитывается 194 национальности. Несмотря на то что 80% населения — русские, различия между национальностями "представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности".

Третья слабость России, как отмечается в статье, кроется в экономике. Автор связывает экономические трудности в том числе с мононаправленностью отрасли и неудачным географическим положением страны. Четвёртой проблемой страны, по оценке китайских СМИ, является трудная международная обстановка — на государство оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы к России якобы нет положительных эмоций.

К слову, ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются главными угрозами для Соединённых Штатов.