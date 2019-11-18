ЦОДД предупредил московских водителей о сильном тумане

Московских автовладельцев предупредили о сильном тумане и плохой видимости утром 18 ноября. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали соблюдать дистанцию.
— В Москве — сильный туман, видимость плохая. Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию, — говорится в сообщении ЦОДД.
В Москве сильный туман, видимость плохая. Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Хорошей рабочей недели! pic.twitter.com/qYWmQQurCk— ЦОДД (@gucodd) 18 ноября 2019 г.
Напомним, сегодня в столице ожидаются облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и температура воздуха до +7 °С.
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