ЦОДД предупредил московских водителей о сильном тумане

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Автовладельцев просят быть внимательными и держать дистанцию. Стоит отметить, что сейчас пробки в столице достигают четырёх баллов.

Московских автовладельцев предупредили о сильном тумане и плохой видимости утром 18 ноября. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали соблюдать дистанцию.

В Москве — сильный туман, видимость плохая. Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию, говорится в сообщении ЦОДД.

Напомним, сегодня в столице ожидаются облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и температура воздуха до +7 °С.

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