В Калифорнии вечеринка закончилась массовым расстрелом, четверо убиты

Компания смотрела на заднем дворе футбольный матч и жарила мясо, когда по ней открыл огонь неизвестный.

Четверо погибли и ещё шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Фресно (штат Калифорния). По данным телеканала FOX26, злоумышленник скрылся с места преступления.

Согласно версии полиции, неизвестный проник в частный дом и расстрелял хозяев, а также их родственников и друзей, которые смотрели на заднем дворе футбольный матч и жарили мясо. В момент нападения в доме находилось около 35 человек, в том числе женщины и дети. Трое умерли на месте, семеро были доставлены в больницу. Впоследствии один из раненых скончался.

Полиция устанавливает личность стрелявшего.

Аналогичный случай произошёл ранее в соседнем Сан-Диего. Там в результате стрельбы погибло пять человек, в том числе трое детей.