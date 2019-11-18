После стрельбы у ночного клуба на Новом Арбате возбудили уголовное дело

Сообщалось, что клиент заведения не смог расплатиться по счёту и разбирательства по этому поводу происходили на улице.

На Новом Арбате в Москве возле ночного клуба мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу и ранил другого. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что у посетителя заведения возник конфликт с несколькими другими клиентами ночного клуба. Когда он вышел на улицу, один из его оппонентов несколько раз выстрелили в него, предположительно из травматического оружия. Кроме того, другой мужчина через некоторое время на Новом Арбате ещё три раза выстрелил в спину пострадавшего из неустановленного огнестрельного оружия.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", — сообщили полицейские.

Ранее же сообщалось, что ночью клиент одного из баров на Новом Арбате не смог расплатиться по счёту. После этого охранники вывели мужчину из заведения на улицу, где между ними произошёл конфликт. Клиента бара ранили из травматического пистолета, его доставили в институт Склифосовского.

А в Приморье молодожёны устроили стрельбу на свадьбе.