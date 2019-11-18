Стало известно, где в России зарплата растёт быстрее

Оказалось, что динамика роста заработка напрямую зависит от развития промышленности в регионах.

Названы российские регионы, в которых зафиксирован самый быстрый рост зарплаты. Исследование провели "Известия" на основе данных Росстата. За основу была взята информация об изменениях зарплаты за период с января по август. На размере самого заработка внимание не акцентировалось, так как стоимость труда и цены на услуги в разных регионах различаются.

На первом месте в рейтинге оказалась Республика Тыва: там средний заработок с января по август увеличился на 13%. На втором и третьем месте закрепились Севастополь и Костромская область — 11,6% и 10,9% соответственно.

В тройку с наименьшим ростом зарплаты вошли Калининградская область, Северная Осетия и Санкт-Петербург.

Москва расположилась в самой середине рейтинга. Темп роста в столице составил 8,5%. В среднем по России с января по август зарплата выросла на 7,8%.

Эксперты считают, что рост заработка напрямую зависит от увеличения промышленного и сельскохозяйственного производства в регионе. Так, повышение зарплаты в Туве они связывают с развитием сельского хозяйства, а в Севастополе — с ростом промышленного производства.

Ранее аудиторы заявили, что зарплата в российских компаниях выросла на 83%, а эксперты из HeadHunter назвали вакансии, где россияне могут получать до 300 тысяч рублей в месяц.