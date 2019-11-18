Возврат Украине арестованных кораблей назвали серьёзным знаком Зеленскому

99

Фото © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Речь идёт о катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу", которые нарушили российскую границу у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей является шагом к примирению со стороны России. Об этом заявил глава Комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

— Это логически правильное решение и серьёзный знак для украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины. Это серьёзный шаг РФ в сторону примирения и налаживания добрососедских партнёрских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки, сказал он РИА "Новости".

Гемпель считает, что Киев должен предпринять шаги навстречу Москве. Одним из возможных действий Украины, по мнению парламентария, могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Четвёртого ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Накануне суда начали выводить в нейтральные воды для последующего возврата украинской стороне. Ожидается, что передача состоится сегодня.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×