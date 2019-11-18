Возврат Украине арестованных кораблей назвали серьёзным знаком Зеленскому

Речь идёт о катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу", которые нарушили российскую границу у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей является шагом к примирению со стороны России. Об этом заявил глава Комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

— Это логически правильное решение и серьёзный знак для украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины. Это серьёзный шаг РФ в сторону примирения и налаживания добрососедских партнёрских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки, — сказал он РИА "Новости".

Гемпель считает, что Киев должен предпринять шаги навстречу Москве. Одним из возможных действий Украины, по мнению парламентария, могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Четвёртого ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Накануне суда начали выводить в нейтральные воды для последующего возврата украинской стороне. Ожидается, что передача состоится сегодня.