Сотрудники ФСБ провели обыски в мэрии Бийска

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Фото © ТАСС / Анатолий Медведь 

В городской администрации заверили, что продолжают работать в нормальном режиме.

Сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из СУ СКР по Алтайскому краю провели обыски и выемки документов в мэрии Бийска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации, обыски были связаны со строительством многоквартирных домов на улице Спекова.

Сотрудники СК и ФСБ РФ пришли в мэрию примерно в 08:30 (04:30 мск).

Напомним, ранее сотрудники ФСБ РФ задержали начальника Главного управления ФСИН РФ по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Работников ведомства подозревают в совершении должностных преступлений.

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