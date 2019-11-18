Сотрудники ФСБ провели обыски в мэрии Бийска

Сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из СУ СКР по Алтайскому краю провели обыски и выемки документов в мэрии Бийска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации, обыски были связаны со строительством многоквартирных домов на улице Спекова.
Сотрудники СК и ФСБ РФ пришли в мэрию примерно в 08:30 (04:30 мск).
Напомним, ранее сотрудники ФСзадержали начальника Главного управления ФСИН РФ по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Работников ведомства подозревают в совершении должностных преступлений.
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