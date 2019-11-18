Сотрудники ФСБ провели обыски в мэрии Бийска

В городской администрации заверили, что продолжают работать в нормальном режиме.

Сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из СУ СКР по Алтайскому краю провели обыски и выемки документов в мэрии Бийска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации, обыски были связаны со строительством многоквартирных домов на улице Спекова.

Сотрудники СК и ФСБ РФ пришли в мэрию примерно в 08:30 (04:30 мск).