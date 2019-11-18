Россия приступила к производству С-400 для Индии

О намерении приобрести зенитный ракетный комплекс "Триумф" Нью-Дели объявил ещё в 2015 году.

Россия приступила к производству зенитной ракетной системы С-400 для Индии. Контракт будет полностью завершён в 2025 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

— Авансовый платёж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра, но авансовый платёж есть. К производству мы уже приступили, работа ведётся, — приводит его слова ТАСС.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 ещё в 2015 году. Контракт на сумму свыше $5 млрд подписан во время визита в 2018 году президента РФ Владимира Путина в эту страну. Предполагается, что Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Саудовская Аравия также начали переговоры о поставках комплексов С-400.