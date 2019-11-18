В США раскрыли план по "подавлению российских ПВО"

Сценарий предполагает, что подразделения американской армии узнают точные координаты расположения комплексов, а также их слабые места и нанесут по ним удар.

Созданная в октябре 2019 года 16-я воздушная армия ВВС США рассмотрела с другими подразделениями "типичную задачу" по прорыву российской обороны. Как пишет американский портал C4ISRNET, новое соединение ВВС США якобы имеет "непревзойдённые возможности" для решения "типичной задачи — подавления ПВО России".

Согласно сценарию, в первую очередь разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберёт данные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии. При этом 363-е разведывательное крыло должно узнать, как эксплуатируются российские системы, а также оценить их потенциальную опасность. Предполагается, что данная информация позволит ВВС выявить проблемы в обороне противника и определиться с тем, куда конкретно наносить удар.

Следующий шаг, согласно плану, должно предпринять 9-е разведывательное крыло, на вооружении которого состоит высотный самолёт-разведчик U-2. Подразделению необходимо разработать сценарий радиоэлектронной борьбы. Далее 480-е крыло должно передать информацию специалистам по ПВО.

Заключительным этапом прорыва обороны противника, согласно плану, является разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки и передача точных координат комплексов ПВО ударной авиации.

Ранее американское военно-политическое издание National Interest назвало современные российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" грозным и смертоносным оружием.