Учёные предсказали резкое падение интереса россиян к алкоголю

Учёные Московского городского педагогического университета считают, что в 2020 году россияне станут меньше пить. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Engineering and Advanced Technology.
На основе данных Росстата эксперты проанализировали динамику потребления алкоголя с 2016 года и рассчитали, сколько спиртного выпьют россияне в 2020 году.
— Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в два раза, — рассказала РИА "Новости" доктор экономических наук Елена Алексейчева.
Учёные считают, что такой прогноз может быть интересен инвесторам, поскольку производство алкогольной продукции всегда отличалось высокой рентабельностью и повышенным спросом.
Ранее эксперты из Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце" составили рейтинг самых пьющих стран и выяснили, сколько алкоголя выпивают за год в России.
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