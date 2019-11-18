Учёные предсказали резкое падение интереса россиян к алкоголю

По их мнению, в следующем году население выпьет в три раза меньше, чем в 2016-м.

Учёные Московского городского педагогического университета считают, что в 2020 году россияне станут меньше пить. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Engineering and Advanced Technology.

На основе данных Росстата эксперты проанализировали динамику потребления алкоголя с 2016 года и рассчитали, сколько спиртного выпьют россияне в 2020 году.

— Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в два раза, — рассказала РИА "Новости" доктор экономических наук Елена Алексейчева.

Учёные считают, что такой прогноз может быть интересен инвесторам, поскольку производство алкогольной продукции всегда отличалось высокой рентабельностью и повышенным спросом.

Ранее эксперты из Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце" составили рейтинг самых пьющих стран и выяснили, сколько алкоголя выпивают за год в России.