В офисах авиакомпании "Победа" проходят обыски

По предварительным данным, авиакомпанию, в частности, проверяют на соблюдение трудового законодательства и требований безопасности полётов.

Обыски проходят в офисах российского лоукостера "Победа", которая входит в группу авиакомпании "Аэрофлот". По данным источника Лайфа, инициатором внеплановой проверки является Московская транспортная прокуратура.

Также источник утверждает, что "Победу" проверяют на соблюдение трудового и антимонопольного законодательства, требований безопасности полётов, тарифного регулирования и защиту прав потребителей. По словам собеседника Лайфа, лоукостер был проинформирован о грядущей инспекции ещё шестого ноября.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию "Аэрофлот" обязали выплатить компенсацию двум жителям Перми за сорванный отдых в мексиканском городе Канкуне.