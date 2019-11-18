В офисах авиакомпании "Победа" проходят обыски

Обыски проходят в офисах российского лоукостера "Победа", которая входит в группу авиакомпании "Аэрофлот". По данным источника Лайфа, инициатором внеплановой проверки является Московская транспортная прокуратура.
Также источник утверждает, что "Победу" проверяют на соблюдение трудового и антимонопольного законодательства, требований безопасности полётов, тарифного регулирования и защиту прав потребителей. По словам собеседника Лайфа, лоукостер был проинформирован о грядущей инспекции ещё шестого ноября.
Ранее сообщалось, что авиакомпанию "Аэрофлот" обязали выплатить компенсацию двум жителям Перми за сорванный отдых в мексиканском городе Канкуне.
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