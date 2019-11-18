Турист из России умер во время купания на Гоа

Об исчезновении 64-летнего мужчины спасателям сообщила его супруга. По её словам, он хорошо плавал.

Российский турист умер во время купания в Аравийском море на побережье индийского штата Гоа, сообщает издание The Times of India.

Мужчина ушёл плавать на пляж Арамболь и не вернулся. Не дождавшись его, супруга погибшего обратилась за помощью к спасателям. Она отметила, что муж умел хорошо плавать.

Позже тело 64-летнего мужчины нашли в 50 метрах от пляжа. Его извлекли из воды и доставили на берег. По предварительным данным, у него случился инсульт во время плавания.

Ранее Лайф сообщал, что российский турист утонул на Пхукете.