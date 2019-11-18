Воспитательница детсада в Ульяновске умерла от туберкулёза

Женщина был госпитализирована в конце октября и скоропостижно умерла, несмотря на усилия врачей.

В Ульяновске от туберкулёза скончалась 55-летняя воспитательница детского сада № 221. Министерство здравоохранения области заверило в отсутствии опасности для здоровья малышей, но решило провести в учреждении дезинфекцию.

— Младший воспитатель заболела, находясь в ежегодном отпуске, в который она ушла в конце сентября. Следовательно, во время заболевания у неё не было прямых контактов с родителями, детьми и персоналом данной дошкольной организации, — уточнили в ведомстве.

Воспитательница была госпитализирована в конце октября с вирусной пневмонией, на фоне которой у неё развился туберкулёз закрытой формы. Спасти женщину не удалось.

В связи со случившимся было решено провести родительское собрание с участием чиновников Управления образования, Министерства здравоохранения и медицинских работников области. По его итогам будет предпринят ряд мер: малышей из группы умершей воспитательницы осмотрят врачи, в здании садика будет проведён смыв, а помещения, где работал педагог, продезинфицируют.

Ранее сообщалось, что у воспитательницы одного из детских садов Владивостока обнаружили открытую форму туберкулёза.