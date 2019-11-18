Опрос показал, как россияне относятся к американцам

Почти треть опрошенных призывают ничего не менять, 17% — сократить сотрудничество с Америкой.

Абсолютное большинство граждан РФ (85%) считают негативными нынешние отношения России и США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 52% респондентов охарактеризовали отношения между двумя странами как "напряжённые", 20% — "прохладные" и 13% — словом "враждебные". При этом более половины россиян (52%) высказались за активизацию сотрудничества с США в сфере безопасности. Граждане также заявили о необходимости наладить с Америкой культурные (47%) и политические связи (45%), а также партнёрство в сфере образования (39%). Почти треть опрошенных (30%) призывают ничего не менять, 17% — сократить сотрудничество с США.

Кроме того, оказалось, что 53% россиян безразличен американский президент Дональд Трамп, а число положительно и отрицательно настроенных к США граждан примерно одинаково — 19% и 20% соответственно.

Ранее россияне назвали главных друзей и недругов страны.