На Урале подполковник полиции на большой скорости сбил пенсионерку

Сотрудник МВД согласился сдать кровь на анализ, алкоголя в ней обнаружено не было.

В городе Кушва в Свердловской области 40-летний подполковник полиции насмерть сбил 62-летнюю пенсионерку. Как сообщает Ura.ru, это случилось в районе перекрёстка улиц Майданова и Красноармейской. Сотрудник МВД на большой скорости ехал на Kia Stinger.

— О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетели обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстёгнута и порвана, — приводит агентство слова очевидца.

За рулём был заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва Максим Иванцов. В региональном УМВД РФ подтвердили факт ДТП. Там рассказали, что пешеход переходил дорогу "в неположенном месте на неосвещённом участке дороги".

Водитель согласился пройти медосвидетельствование, в его крови алкоголя не нашли.

Напомним о другом случае смертельного ДТП с участием полицейского. Трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области — сотрудник МВД насмерть сбил мальчика на велосипеде. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.