Лолита раскрыла размер гонорара за выступление

О сумме заработанного за последний месяц звезда предпочла умолчать, но рассказала, сколько потратила.

Певица Лолита Милявская призналась, что получает за одно выступление от 40 тысяч евро. Артистка рассказала об этом в откровенном интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

— От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелёта. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею, — говорит Лолита.

Артистка признаётся, что она никогда не ставила перед собой цели "иметь деньги или иметь что-то". О точном размере заработанного за последний месяц Милявская предпочла умолчать, но отметила, что потратила примерно 100 тысяч евро. Большая часть из них ушла на творчество, в частности на два новых клипа. Она добавила, что на себя тратит деньги "по мере надобности".

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