В Кремле подтвердили встречу "нормандской четвёрки" 9 декабря в Париже

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, подготовка к саммиту вступила в завершающую стадию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что саммит "нормандской четвёрки" пройдет девятого декабря в Париже.

— Это действительно так. Подготовка ведётся и уже вступила в завершающую стадию, — пояснил представитель Кремля журналистам.

Кроме того, сегодня у президента РФ Владимира Путина состоится международный телефонный разговор. В рамках звонка будет обсуждена подготовка к саммиту. При этом Песков не уточнил, с кем именно лидер страны будет беседовать.

Ранее в Елисейском дворце заявили, что саммит намечается на 9 декабря и состоится он в Париже. Свою готовностью к переговорам в этот день выразила канцлер Германии Ангела Меркель.