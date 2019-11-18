Песков отреагировал на скорую передачу Украине арестованных кораблей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возврат Украине кораблей, которые были арестованы в прошлом году за нарушение российской границы. Он пояснил, что передача никак не связана с международным трибуналом.

— Нет, вы знаете, что это никак не связано с международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может, — заявил Песков.

Кроме того, за комментариями по кораблям представитель Кремля призвал обращаться к ФСБ РФ.

4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Накануне корабли начали выводить в нейтральные воды для последующего возврата украинской стороне.