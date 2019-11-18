В США ребёнок прихватил в школу кокаин своего папы

Мальчик заявил, что белый порошок помогает ему чувствовать себя Человеком-пауком.

В американском городе Холиоке в штате Массачусетс пятилетний ребёнок принёс в школу пакетик с кокаином, сообщает телеканал WWLP.

Мальчик показал наркотики учителю и заявил, что, когда кладёт порошок в рот, чувствует себя Человеком-пауком. В школу вызвали полицию, а ребёнка отправили на обследование в больницу.

Позже полицейские приехали на домашний адрес школьника, где обнаружили спящим его отца, а вместе с ним — 38 пакетиков с кокаином и ещё 170 — с героином. Каждый из них был промаркирован надписью Spiderman. По информации телеканала, точно такой же пакетик был у мальчика.

Отца арестовали без права освобождения под залог и предъявили обвинения в хранении наркотиков. Суд состоится 20 ноября. Судьбу ребёнка будет решать департамент по делам детей и семьи.

Ранее Лайф рассказывал, что во Франции по всему атлантическому побережью выбросило более 700 килограммов кокаина.