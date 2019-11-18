Ставропольский губернатор уволил полпреда за хамство

Владимиров подчеркнул, что представители власти должны сохранять самообладание в любой ситуации.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего полномочного представителя по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди. Причиной стала видеозапись, на которой чиновник нахамил посетителю во время личного приёма граждан.

— Можете выходить с планёрки. Вы не будете работать у меня в правительстве. Я ещё раз хочу повторить: если вы с чем-то не согласны, выслушайте людей, выслушайте! Но людей с приёма по личным вопросам выгонять нельзя! Будете выгонять людей — буду выгонять вас! — обратился Владимиров к Шишманиди и другим подчинённым во время еженедельной планёрки.

Он подчеркнул, что чиновники должны сохранять самообладание в любой ситуации и что хамство недопустимо в принципе.

Ранее Лайф писал про сотрудника Администрации Южно-Сахалинска, который лишился должности за пьяный дебош в ночном клубе.