Глава МИД Украины рассказал об альтернативе минским соглашениям

По словам Вадима Пристайко, в случае провала минского процесса в Донбассе может начаться "операция по поддержанию мира".

У минских соглашений имеется альтернатива, и она давно обсуждается. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Глава украинского ведомства уточнил, что подобная альтернатива может применяться только на случай провала минского процесса.

— Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И, даже когда лидеры её обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? — сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина".

Как добавил украинский дипломат, есть и третий вариант на случай провала первых двух — полный пересмотр минских соглашений в случае согласия всех сторон. Пока, впрочем, альтернативы им нет.

— Но если лидеры придут и скажут — и мы к этому готовы, что этот пункт, очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают, — отметил Пристайко.

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Украины заявлял и о возможном выходе Киева из минских соглашений. В частности, по словам Пристайко, очень многое будет зависеть от предстоящей встречи "нормандской четвёрки".