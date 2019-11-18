Глава МИД Украины рассказал об альтернативе минским соглашениям

У минских соглашений имеется альтернатива, и она давно обсуждается. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Глава украинского ведомства уточнил, что подобная альтернатива может применяться только на случай провала минского процесса.
— Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И, даже когда лидеры её обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? — сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина".
Как добавил украинский дипломат, есть и третий вариант на случай провала первых двух — полный пересмотр минских соглашений в случае согласия всех сторон. Пока, впрочем, альтернативы им нет.
— Но если лидеры придут и скажут — и мы к этому готовы, что этот пункт, очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают, — отметил Пристайко.
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Украины заявлял и о возможном выходе Киева из минских соглашений. В частности, по словам Пристайко, очень многое будет зависеть от предстоящей встречи "нормандской четвёрки".
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