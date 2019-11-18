В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Песков напомнил, что в 2013 году Москва и Брюссель тоже далеко продвинулись на переговорах по этому поводу.

Белоруссия должна учитывать свои договорённости с Россией при подписании соглашения об упрощённом визовом режиме с Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о готовности ЕС подписать соглашение с Минском.

— Тот режим, который существует между нами, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. На этот счёт у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов, — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос, могут ли в будущем последовать визовые послабления со стороны ЕС и для России. Песков напомнил, что в 2013 году соответствующие переговоры были в продвинутой стадии, но контактов по поводу этого давно нет.

— Не по инициативе России эти отношения были заморожены, но в этом состоянии они, к сожалению, пребывают и по сей день, — сказал Песков.

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.