Предполагаемый убийца главы центра "Э" Ингушетии скрывается в Турции

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Фото © Pixabay

Курейш Картоев, который обвиняется в убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, скрывается в Турции. Об этом сообщает Mash со ссылкой на информацию допросов окружения предполагаемого убийцы.

По данным телеграм-канала, сначала Картоев отправился на Кавказ, а уже оттуда по поддельным документам уехал в Турцию.

Сегодня Картоев был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы.

Как уже сообщал Лайф, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человекаруководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.

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