Биологи вывели формулу для перевода возраста собак в человеческий

Но трудность в вычисления добавляет тот факт, что разные породы стареют с разной скоростью. А отношение возраста человека и собаки нелинейно.

Биологи Калифорнийского университета в Сан-Диего Трея Айдекера вывели новую формулу для определения "человеческого" возраста собак, сообщается в статье, размещённой в открытой онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

Традиционно возраст собаки переводили в человеческий с помощью умножения на семь. Новый метод основан на эпигенетическом механизме, известном как метилирование. В процессе старения у людей и собак к молекулам ДНК присоединяются метильные группы, способные изменять активность сегмента ДНК, не меняя самой ДНК. Именно по этому процессу учёные и решили определять биологический возраст.

Авторы исследования решили проследить за изменениями, которые могли бы провести параллели между определёнными возрастами у разных видов.

— Сравнение метилом собак с человеческими позволило обнаружить нелинейную зависимость, которая может переводить возраст собак в человеческий, — рассказали специалисты.

Сопоставив эпигенетические часы, исследователи вывели следующую формулу: (натуральный логарифм возраста собаки в годах)*16 + 31 = возраст в человеческом эквиваленте.

Согласно этой формуле, семинедельный возраст щенка соответствует девяти месяцам человеческого ребёнка. Как у детей, так и у собак в этом возрасте режутся зубы. А 12 лет жизни лабрадора равны 70 человеческим годам.

Единственная проблема, которая мешает с точностью определять "человеческий" возраст собак, — это то, что разные породы стареют с разной скоростью.

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