В Астрахани рухнувший балкон придавил подравшихся собутыльников

Следственный комитет проверит работу управляющей компании, за которой закреплён дом.

В Астрахани с высоты четвёртого этажа обрушился балкон с двумя мужчинами, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате происшествия один человек погиб, второй попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

По данным местных СМИ, мужчины распивали спиртное на балконе дома по улице Яблочкова. Между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Ограждение балкона не выдержало и рухнуло. Пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался на следующее утро.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. Будет проведена проверка деятельности управляющей компании, за которой закреплён данный дом.

В начале месяца Лайф писал, что в Норильске обрушился аварийный дом, который готовили под снос. В момент обрушения рядом с домом играли дети.